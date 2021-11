Versailles Hôtel de Ville Salle Montgolfier Versailles, Yvelines Dictée générale Hôtel de Ville Salle Montgolfier Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Dictée générale Hôtel de Ville Salle Montgolfier, 21 décembre 2021, Versailles. Dictée générale

Hôtel de Ville Salle Montgolfier, le mardi 21 décembre à 11:00

Dans le cadre de la semaine lire et écrire, une dictée ouverte est proposée aux familles et seniors ainsi qu’aux personnes non francophones. Cet évènement est organisé par les maison de quartier Bernard-de-Jussieu et Notre-Dame en partenariat avec l’association France Terre D’asile. Gratuite, la dictée est un prétexte pour venir passer un agréable moment autour d’un texte de Noel. Des petits lots sont à gagner, suivis d’un pot de l’amitié. Sur inscription (places limitées) par mail ou directement à la Maison de quartier.

Sur inscription

Une dictée gratuite et ouverte à tous pour s’amuser tout en apprenant Hôtel de Ville Salle Montgolfier 4 avenue de Paris 78 000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T11:00:00 2021-12-21T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Hôtel de Ville Salle Montgolfier Adresse 4 avenue de Paris 78 000 Versailles Ville Versailles lieuville Hôtel de Ville Salle Montgolfier Versailles