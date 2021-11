Dictée géante Villers-Saint-Paul, 20 novembre 2021, Villers-Saint-Paul.

Dictée géante Villers-Saint-Paul

2021-11-20 14:00:00 – 2021-11-20

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul

A partir de 14h à la salle Georges Brassens, tout le monde a sa chance, personne n’est noté. Et bien sûr, des cadeaux et des surprises sont prévus pour les meilleures copies !

La Dictée Géante est un événement festif et fédérateur. En quelques heures, des personnes, de tout âge et de tous horizons, s’installent pour passer un moment convivial, dans un bon esprit, avec comme ambition de prouver que l’écriture, la lecture et l’orthographe peuvent rassembler.

Jeu, compétition ou retour en enfance, à vous de choisir.

La dictée est ouverte à tous. 5 catégories sont au programme : Primaire • Collège • Lycée • Adultes • Découverte : personnes en apprentissage spécialisé du français (Ulis, FLE, IME…) /personnes en situation de handicap.

A partir de 14h à la salle Georges Brassens – Ouvert à tous – Gratuit – Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte – Pas sanitaire obligatoire

espacepierreperret@villers-saint-paul.fr +33 3 44 66 32 55

Villers-Saint-Paul

