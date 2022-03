Dictée géante Salle Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Salle Camus, le samedi 19 mars à 14:00

Relevez le défi des mots avec cette dictée géante et intergénérationnelle. Que vous soyez férus d’orthographe, hésitants ou même fâchés avec les mots, c’est avant tout un moment de convivialité que vous partagerez. Alors à vos stylos !

Gratuit sur inscriptions

Animation proposée par l’association Sur les bancs des écoles. Salle Camus Brassens-Camus Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont Génicart Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T15:30:00

