Dictée francophone Saint-Pardoux-la-Rivière, samedi 23 mars 2024.

Dictée francophone Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Cette année, en plus du Québec et de la Mayenne, la dictée francophone met à l’honneur Tahiti. Venez tenter de

gagner un vol pour Québec !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23

Médiathèque

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

