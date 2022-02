Dictée francophone Périgord Québec Villefranche-de-Lonchat Villefranche-de-Lonchat Catégories d’évènement: Dordogne

Villefranche-de-Lonchat

Dictée francophone Périgord Québec Villefranche-de-Lonchat, 19 mars 2022, Villefranche-de-Lonchat. Dictée francophone Périgord Québec Salle des fêtes Le bourg Villefranche-de-Lonchat

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 Salle des fêtes Le bourg

L'Association Périgord Québec vous propose une dictée organisée par France Québec, soutenue par Thierry Boidé. Participation libre. Les inscriptions sont souhaitées mais vous pouvez quand même participer si vous n'êtes pas inscrits.

Si vous souhaitez participer vous pouvez contacter Mme Monique Devezis par téléphone ou par mail.

Si vous souhaitez participer vous pouvez contacter Mme Monique Devezis par téléphone ou par mail. +33 6 45 52 78 01 L’Association Périgord Québec vous propose une dictée organisée par France Québec, soutenue par Thierry Boidé. Participation libre. Les inscriptions sont souhaitées mais vous pouvez quand même participer si vous n’êtes pas inscrits.

Si vous souhaitez participer vous pouvez contacter Mme Monique Devezis par téléphone ou par mail. Monique Devezis

Salle des fêtes Le bourg Villefranche-de-Lonchat

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Villefranche-de-Lonchat Autres Lieu Villefranche-de-Lonchat Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Villefranche-de-Lonchat lieuville Salle des fêtes Le bourg Villefranche-de-Lonchat Departement Dordogne

