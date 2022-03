Dictée francophone bibliothèque municipale Langrune-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Ouverture des portes de la bibliothèque : 13h30 Début dictée : 14h Découverte de produits québécois. La dictée se terminera par un goûter. Livres d’auteurs québécois offerts aux 3 meilleures dictées. Inscription souhaitée avant. Possibilité de s’inscrire également sur place le jour même.

2 €

Dictée francophone coorganisée par la bibliothèque et l’association Calvados Québec. bibliothèque municipale 2 rue Abbé Rolland 14830 Langrune sur mer Langrune-sur-Mer Calvados

