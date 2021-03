Hamburg Insitut français de Hambourg Hamburg Dictée francophone avec l’écrivain Yamen Manaï Insitut français de Hambourg Hamburg Catégorie d’évènement: Hamburg

du samedi 20 mars au lundi 22 mars à Insitut français de Hambourg

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, l’Institut Français et le Consulat de Tunisie à Hambourg vous invitent à participer à une **dictée virtuelle**. L’auteur tunisien Yamen Manaï nous fera l’honneur de lire un extrait de son premier roman « La Marche de l’Incertitude » , à vous de le retranscrire correctement ! **La dictée sera diffusée le 20 mars 2021 à 10 heures sur la** [**page Facebook**](https://www.facebook.com/institutfrancaishambourg/) **de l’Institut Français de Hambourg**. Vous aurez deux jours pour voir la vidéo et tester votre orthographe, la correction sera mise en ligne le lundi 22 mars à 10 heures. _Cet_ [_événement_](https://www.institutfrancais.de/fr/hamburg/event/la-dictee-francophone-17933) _vous est proposé dans le cadre d’une coopération étroite entre l’Institut Français et le Consul de Tunisie à Hambourg._ Pratiquez votre français lors d’une dictée virtuelle proposée par l’Institut Français et le Consulat de Tunisie à Hambourg Insitut français de Hambourg Heimhuder Strasse 55 20148 Hambourg Hamburg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T10:00:00

Lieu Insitut français de Hambourg Adresse Heimhuder Strasse 55 20148 Hambourg Ville Hamburg