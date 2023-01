Dictée et galette Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Le Haut Soultzbach EUR Qui sera le roi ou la reine de la dictée? Venez participer à ce moment ludique et convivial organisé au profit de France Alzheimer. Concours ouvert aux enfants, aux ados et aux grands (3 niveaux de difficulté) ! Qui sera le roi ou la reine de la dictée? Venez participer à ce moment ludique et convivial organisé au profit de France Alzheimer. Concours ouvert aux enfants, aux ados et aux grands (3 niveaux de difficulté) ! Part de galette offerte. +33 6 77 85 68 70 Le Haut Soultzbach

