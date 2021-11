Campénéac Médiathèque Campénéac Campénéac, Morbihan Dictée en présentiel Médiathèque Campénéac Campénéac Catégories d’évènement: Campénéac

Médiathèque Campénéac, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Venez participer à une vraie dictée sur table autour d’un texte amoureux. La dictée donnera lieu à une récompense : 2 chèques Lire (1 enfant – 1 adulte). Dictée amoureuse Médiathèque Campénéac 13 rue nationale 56800 Campénéac Campénéac Morbihan

