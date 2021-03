Haubourdin Dynamotsgraphie Haubourdin Dictée en direct Dynamotsgraphie Haubourdin Catégorie d’évènement: Haubourdin

Une dictée qui s’adresse à tous !

Chacun y trouvera du plaisir et aura l’occasion de parfaire son niveau. Cette dictée se déroulera le 20 mars à 15 heures sur la page FB Sophie David @dynamotsgraphie. L’autrice vous proposera ensuite une correction approfondie. Cet événement sera également proposé en différé pour ceux qui souhaiteraient la faire à un autre moment.

Il suffit de prévoir une feuille et un stylo et de vous connecter sur la page FB @dynamotsgraphie. Si vous êtes abonné à cette page, vous recevrez une notification.

Une dictée en visio avec trois niveaux de difficulté (pour tous, pour les courageux, pour les plus zélés). Sophie David a rédigé pour l’occasion une dictée sur le thème du printemps. Dynamotsgraphie Haubourdin Haubourdin

