Dictée du Rotary Le Tir au vol Arcachon, samedi 16 mars 2024.

Dictée du Rotary Le Tir au vol Arcachon Gironde

Le Rotary Club d’Arcachon organise La Dictée Nationale du Rotary . Les 1000 clubs français se mobilisent pour lancer une grande opération afin de lutter contre l’illettrisme en France et dans les pays francophones.

Les fonds seront destinés à une Association Franco-Sénégalaise La Liane qui joue un rôle clé dans la communauté de Saint Louis en tant que centre d’accueil et d’hébergement pour les enfants vulnérables.

Il y aura 3 catégories de dictées Juniors (jusqu’à 10 ans), Jeunes (de 11 à 18 ans révolus) et Adultes (de 19 ans et plus).

La lecture du texte sera faite par le comédien Marc Francesco DURET, diplômé du Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris et du Stella Adler Conservatory de New-York.

Tarif 10 euros par adulte, 5 euros par enfant.

Inscription via le lien de réservation. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16

Le Tir au vol 11 Avenue du Parc Péreire

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Dictée du Rotary Arcachon a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Arcachon