Dictée du Rotary à Figeac Figeac, samedi 16 mars 2024.

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, le Rotary Club de Figeac organise une dictée ! Chaque année, de nombreux clubs français initient ce moment convivial et ludique qui se partage en famille.

L’ambiance sera détendue, joyeuse et créera une saine émulation… Pleine de points d’interrogation ! Des lots récompenseront les meilleurs dictées de chaque niveau (tablette, livres, BD, etc).

Venez sans fautes !

Trois niveaux de difficulté sont prévus

niveau 1 pour les jeunes de moins de 15 ans, niveau primaire, collège

niveau 2 pour le jeunes de 15 à 20 ans, niveau lycée et étudiants

niveau 3 pour les adultes

13h30 arrivée des participants

14h dictées (présentation et rédaction)

15h30 correction de la dictée et goûter

17h fin de la séance avec les résultats

L’inscription est recommandée le nombre de places étant limité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-16

Ancien CES, Salle Roger Laval

Figeac 46100 Lot Occitanie

