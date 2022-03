Dictée du Mot d’or (français des affaires) Bibliothèque municipale Oscar Niemeyer, 12 mars 2022, Le Havre.

Dictée du Mot d’or (français des affaires)

Bibliothèque municipale Oscar Niemeyer, le samedi 12 mars à 10:00

L’information économique a envahi notre quotidien et le vocabulaire des affaires s’est répandu dans le langage courant. Mais bien des mots restent obscurs, d’autant qu’ils sont souvent directement empruntés à l’anglais, si bien que les personnes non-initiées ne peuvent les rapprocher d’autres mots qu’ils connaissent, pour avoir l’intuition de leur sens. L’association Actions pour promouvoir le français des affaires a pour objectif de faire connaître la langue propre à la vie des affaires et de lui appliquer la démarche de la mercatique : détecter les besoins en mots pour désigner de nouveaux objets, méthodes, pratiques ou concepts, recueillir les suggestions, accompagner l’excellence dans la pratique du vocabulaire des affaires, promouvoir les mots nouvellement créés. A cet effet, elle organise chaque année, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie, la dictée du Mot d’Or pour le grand public. Elle a lieu dans plusieurs villes en France. Au Havre, ce sera les samedis 12 (épreuve) et 19 mars (correction) à 10h à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Inscrivez-vous en ligne via le site du réseau Lire au Havre ([http://lireauhavre.fr/](http://lireauhavre.fr/)). N’hésitez pas à encourager vos proches à participer à ce moment ludique de partage de l’amour du mot juste. Il s’agit moins d’une compétition de traduction ou d’orthographe que d’une action visant à permettre à chacun d’exprimer, par écrit, son goût et sa connaissance des mots justes dans le domaine de la vie économique quotidienne. L’épreuve comprend trois parties : 1. le début d’un conte terminologique contenant des termes relevant du français des affaires, parmi lesquels vous repérerez les néologismes, 2. la dictée constituée de la suite de ce conte, 3. l’illustration des dix mots de la Semaine de la langue française et de la Francophonie (thématique 2022 : « Ҫa (d)étonne ! »).

Inscription obligatoire

Faire connaitre au grand public et stimuler sa créativité terminologique en français dans le domaine de la vie des affaires, des entreprises, de l’économie à travers 3 exercices, dont une dictée.

Bibliothèque municipale Oscar Niemeyer 2 place Oscar Niemeyer Le Havre Saint-François Seine-Maritime



