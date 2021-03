Le Havre Bibliothèque municipale Oscar Niemeyer Le Havre Dictée du Mot d’Or du français des affaires Bibliothèque municipale Oscar Niemeyer Le Havre Catégorie d’évènement: Le Havre

[http://www.dismoidixmots.culture.fr](http://www.dismoidixmots.culture.fr)oir le français des affaires, organise comme chaque année, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie la dictée du Mot d’Or pour le grand public En raison des mesures sanitaires qui empêchent les réunions de plus de 5 personnes, elle prendra au Havre, une autre forme que les années précédentes. Grâce à notre partenariat avec Lire au Havre, le réseau des bibliothèques municipales du Havre, elle aura lieu samedi 13 mars à 10h en direct sur la radio Ouest Track. Vous pourrez aussi la réécouter peu après, en balado-diffusion. La correction sera mise en ligne sur le site de Lire au Havre. Il s’agit moins d’une compétition de traduction ou d’orthographe que d’une action visant à permettre à chacun d’exprimer, par écrit, son goût et sa connaissance des mots justes dans le domaine de la vie économique quotidienne. L’épreuve comprend trois parties : 1. le début d’un petit conte terminologique contenant des termes relevant du français des affaires, dont quelques néologismes que les participants seront invités à repérer, 2. la dictée constituée de la suite de ce conte, 3. l’illustration d’un ou de plusieurs des dix mots* de la Semaine de la langue française et de la Francophonie. Après l’eau, le thème de 2021 est « l’air sous toutes ses formes ». www.dismoidixmots.culture.fr Vous retrouverez les sujets des années précédentes sur le site de l’APFA : [http://www.apfa.asso.fr/](http://www.apfa.asso.fr/)

diffusion en direct sur la radio Ouest Track. (https://ouest-track.com/) puis en réécoute et balado-diffusion sur ce site. Correction en ligne sur le site de Lire au Havre.(http://lireauhavre.fr/)

