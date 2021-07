Saint-Genest-Malifaux Saint-Genest-Malifaux Loire, Saint-Genest-Malifaux Dictée d’été Saint-Genest-Malifaux Saint-Genest-Malifaux Catégories d’évènement: Loire

Saint-Genest-Malifaux

Dictée d’été Saint-Genest-Malifaux, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Genest-Malifaux. Dictée d’été 2021-07-22 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-22 Médiathèque – En extérieur ou repli en salle (si mauvais temps) Impasse de la Mairie

Saint-Genest-Malifaux Loire Saint-Genest-Malifaux Venez retrouver vos émotions d’enfants lors d’une dictée d’antan.

Avec Paco Jimenez et Françoise Duchamp.

A partir de 8 ans.

Sur réservation. bibliotheque.stgenestmalifaux@orange.fr +33 4 77 79 10 00 https://www.mediatheques-montsdupilat.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de Tourisme du Pilat

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Genest-Malifaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Genest-Malifaux Adresse Médiathèque - En extérieur ou repli en salle (si mauvais temps) Impasse de la Mairie Ville Saint-Genest-Malifaux lieuville 45.34016#4.42127