Dictée dessinée Médiathèque George Sand, 21 janvier 2022, Besné.

Dictée dessinée

Médiathèque George Sand, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Les dictées dessinées sont de retour ! Les dictées, tout le monde connaît. Qu’on les aime ou pas, elles font partie des souvenirs de tout écolier. Mais connaissez-vous les dictées dessinées ? Ici, on n’écrit pas mais on dessine ce qui est décrit dans la dictée. Prêt à mettre l’orthographe de côté et à laisser parler votre créativité ?

Connaissez-vous les dictées dessinées ? Ici, on n’écrit pas mais on dessine ce qui est décrit dans la dictée. Prêt à mettre l’orthographe de côté et à laisser parler votre créativité ?

Médiathèque George Sand 25 rue de la Mairie 44160 Besné Besné Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:00:00