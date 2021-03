Auxerre Maison de la Francophonie Bourgogne Auxerre DICTEE DE LA FRANCOPHONIE Maison de la Francophonie Bourgogne Auxerre Catégorie d’évènement: Auxerre

DICTEE DE LA FRANCOPHONIE

Maison de la Francophonie Bourgogne, le samedi 20 mars à 11:00

Maison de la Francophonie Bourgogne, le samedi 20 mars à 11:00

DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE : INSCRIVEZ-VOUS ! Vous aimez la langue française et avez envie de tester votre niveau juste pour le plaisir et dans une ambiance conviviale ? Participez en visioconférence à la dictée de la Francophonie le samedi 20 mars à 11h. Cette année, la Maison de la Francophonie Bourgogne d’Auxerre a confié la rédaction du texte pour à Pascale Chanard, Professeur de lettres retraitée résidant à Chevannes. Elle a choisi de nous faire découvrir les éoliennes au gré des dix mots « qui ne manquent pas d’air » retenus par le Ministère de la Culture pour cette session 2021. Chaque personne inscrite recevra un lien d’accès à la plateforme de visioconférence Zoom ainsi qu’un tutoriel pour son installation et son utilisation. [[https://www.facebook.com/auxerre.jumelages](https://www.facebook.com/auxerre.jumelages)](https://www.facebook.com/auxerre.jumelages)

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T11:00:00 2021-03-20T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Auxerre Autres Lieu Maison de la Francophonie Bourgogne Adresse 15 rue Marie Noël Ville Auxerre