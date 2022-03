Dictée dans une classe 1900 Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dictée dans une classe 1900 Mazet-Saint-Voy, 2 août 2022, Mazet-Saint-Voy.

2022-08-02 17:00:00

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Dans la salle de classe d’école 1900, dictée du niveau de l’ancien certificat d’études, à partir de 12 ans (prévoir stylo). Mazet-Saint-Voy

