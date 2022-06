Dictée dans les vignes Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc Catégories d’évènement: 33340

Civrac-en-Médoc

Dictée dans les vignes

2022-06-18

Civrac-en-Médoc 33340 Civrac-en-Médoc EUR 0 Venez participer à la Dictée dans les vignes, organisée par la mairie.

Amusez vous en famille avec le concours d’orthographe (3 catégories).

De nombreux lots sont à gagner.

Le palmarès sera dévoilé autour d’un pot offert par le foyer rural.

Civrac-en-Médoc

Civrac-en-Médoc

