Dictée Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Dictée Bazas, 19 mars 2022, Bazas. Dictée Bazas

2022-03-19 17:00:00 – 2022-03-19 17:30:00

Bazas Gironde Bazas EUR Le Polyèdre passe sur les ondes de la Radio Entre-Deux-Mers (98.4 FM).

Venez relever le défi d’une dictée ! La correction sera disponible sur le site, à la médiathèque et dans la presse locale. Le Polyèdre passe sur les ondes de la Radio Entre-Deux-Mers (98.4 FM).

Venez relever le défi d’une dictée ! La correction sera disponible sur le site, à la médiathèque et dans la presse locale. +33 5 56 65 12 46 Le Polyèdre passe sur les ondes de la Radio Entre-Deux-Mers (98.4 FM).

Venez relever le défi d’une dictée ! La correction sera disponible sur le site, à la médiathèque et dans la presse locale. Bazas

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT du Bazadais

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Ville Bazas lieuville Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Dictée Bazas 2022-03-19 was last modified: by Dictée Bazas Bazas 19 mars 2022 Bazas Gironde

Bazas Gironde