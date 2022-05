Dictée, apéro et vente de tableaux au profit de l’Ukraine

2022-05-21 – 2022-05-21 Le Bar’Ouf Café organise une dictée en faveur du peuple ukrainien, suivi d’un apéro offert puis d’une vente de tableaux de “Mort Cérébrale”. L’intégralité des sommes récoltées seront reversées, par l’intermédiaire du Secours Populaire, aux victimes de la guerre en Ukraine. Deux niveaux de difficulté pour la dictée : expert et facile.

