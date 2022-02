Dictée adulte France-Québec Bibliothèque de Raillencourt St Olle Raillencourt-Sainte-Olle Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque de Raillencourt St Olle, le samedi 19 mars à 09:00

Dictée adulte francophone avec un paragraphe sur les hauts de France et un paragraphe sur le Québec

1€

Dictée adulte organisée par Cambrésis Hainaut Québec Bibliothèque de Raillencourt St Olle 626 route d’Arras 59554 Raillencourt St Olle Raillencourt-Sainte-Olle Nord

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00

