Dictée à Saint Mandé Cresco Saint-Mandé Catégories d’évènement: Saint-Mandé

Val-de-Marne

Dictée à Saint Mandé Cresco, 26 mars 2022, Saint-Mandé. Dictée à Saint Mandé

Cresco, le samedi 26 mars à 17:00

Semaine de la langue française et de la Francophonie sous le patronage du ministère de la Culture. La ville de Saint Mandé, ville partenaire organise : Un grand concours de dictées Dictées lues par une personnalité surprise du monde des Arts et de la Littérature. Le samedi 26 mars 2022 à 17h00 au Creco. Concours ouvert aux adolescents et aux adultes sur inscription. Trois prix seront remis à l’issu du concours.

Entrée libre

Semaine de la langue française et de la ville de Saint Mandé, ville partenaire organise : un concours de dictées, dictées lues par une personnalité surprise du monde des Arts et de la Littérature. Cresco 4, avenue Pasteur 94160 Saint Mandé Saint-Mandé Quartier de Picpus Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T17:00:00 2022-03-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mandé, Val-de-Marne Autres Lieu Cresco Adresse 4, avenue Pasteur 94160 Saint Mandé Ville Saint-Mandé lieuville Cresco Saint-Mandé Departement Val-de-Marne

Cresco Saint-Mandé Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mande/

Dictée à Saint Mandé Cresco 2022-03-26 was last modified: by Dictée à Saint Mandé Cresco Cresco 26 mars 2022 CRESCO Saint-Mandé Saint-Mandé

Saint-Mandé Val-de-Marne