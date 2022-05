Dictapoèmes polyglottes sifflés, performance d’Agnès Aubague – Autour d’Habitat(s) de Laurent Cerciat Parenthèse “L’art dans la ville”, 2 juillet 2022, Saint-Louis-de-Montferrand.

Dictapoèmes polyglottes sifflés, performance d’Agnès Aubague – Autour d’Habitat(s) de Laurent Cerciat

Parenthèse “L’art dans la ville”, le samedi 2 juillet à 10:00

Poète-performeuse et plasticienne, Agnès Aubague joue d’associations d’idées et de mots déclinés en performances poésies sonores et sifflées offrant une multitude de sens. Au cours de cette balade-performance, découvrez ses poésies-actions en français, anglais, espagnol et dans sa mystérieuse « langue des oiseaux ». Parcourez avec elle les thématiques de l’intime ou du quotidien saugrenu, au croisement de jeux de mots et d’esprit, de bestiaires farfelus et familles imaginaires, ritournelles d’un monde désenchanté ou utopique. Ce rendez-vous fait partie du programme qui accompagne l’œuvre _Habitat(s)_ de Laurent Cerciat. Retrouvez les détails ici : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) Une collaboration [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand.

Sur inscription gratuite et obligatoire

Une balade performance ponctuée de poésies-actions en bord de Garonne à Saint-Louis-de-Montferrand.

Parenthèse “L’art dans la ville” 143-145 Avenue de la Garonne; 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde



2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T12:00:00