Dicklove – Juglair – Festival La Nuit du Cirque Esplanade des 3 Iles, 12 novembre 2021, Indre.

2021-11-12 Représentations les 12 et 14 novembre 2021sous chapiteau

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 5 € / 10 € BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l'accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Cirque. Beyoncé et Johnny réunis dans un show intimiste et grandiloquent !Une mini-scène comme une mini-piste avec au centre un mât et un pole dance. Un homme se travestit en femme alors qu’elle est une femme. Ou une femme qui est un homme qui veut devenir une femme ou bien encore, un femme qui décide qu’elle est homme tout en jouant la femme… etc.. etc… Un mélange des sexes à en perdre son féminin et son masculin. Un goût de liberté. Liberté d’être ce que l’on désire être. Faire la nique aux clichés et se laisser ébaubir. Jouer et se laisser troubler.Création et interprétation : JuglairCréation et interprétation sonore : Lucas Barbier Durée : 1h. Public : à partir de 8 ans, tout public Dans le cadre du Festival La Nuit du Cirque (du 12 au 14 novembre 2021)

Esplanade des 3 Iles adresse1} Indre 44610

https://www.theatreonyx.fr