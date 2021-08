Dick Annegarn – Söl L’Entrepôt, 5 novembre 2021, Le Haillan.

Dick Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil. **Tout nu**, **tout cru**, **tout beau** : **Söl**, avec tréma mais sans trémolo, renoue superbement avec la veine blues-folk loufoque que Dick le troubadour réinvente à sa manière depuis plus de quatre décennies. Inutile de rappeler les fleurons désormais historiques de la carrière savoureuse de cet hurluberlu fantasque, en gammes solitaires comme en riffs de groupe ou en géographie symphonique : de « Sacré Géranium » à « Vélo vole », en passant par « Bruxelles », « Mireille », « Quelle belle vallée » et autre « Ubu », ces chansons font partie de notre patrimoine. Mais tout ça, c’était hier. Car notre poète batave plouc pataphysicien, passé maître dans l’art de croquer avec gourmandise mots et mélodies, avec guitares piquées et strophes dadaïstes, est loin d’avoir entonné son dernier couplet. Voilà du Dick comme on l’aime, rustique et sophistiqué à la fois, acoustique et esthétique, dense et épuré, toujours scandé de ces chanterelles agiles et de cette voix d’ogre débonnaire au swing bourru. Dix chansons brut de pomme, où gambadent Marylin Monroe, Pythagore, Modigliani, Saint-Thomas, des piafs quadrupèdes et des agrumes volants, le tout entre La Haye, Saint-Denis et l’Himalaya. Plein tarif : 25€ / Tarif réduit : 20€ En partenariat avec **MUSIQUES DE NUIT** & **LE ROCHER DE PALMER** **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/dick-annegarn-sol/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/dick-annegarn-sol/)**

