Dick Annegarn & Jérôme Boloch, deux routes de Rimbaud Le Bijou Toulouse, jeudi 22 février 2024.

Début : 2024-02-22T21:30:00+01:00 – 2024-02-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T21:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Dick Annegarn et Jérôme Boloch nous proposeront une toute nouvelle création avec Arthur Rimbaud en poète et négociant.

Évocation scénographiée de la double vie erratique de Rimbaud, précurseur des routards.

Un jeu d’itinérances composé de lettres écrites/ lues par Dick Annegarn sur un lit de camp en alternance avec des poèmes d’Arthur Rimbaud déclinés par Jérôme Boloch.

Une partie musicale avec des poèmes composés et chantés par les auteurs/compositeurs tout rimbaldiens.

On the road again

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/2routesrimbaud »}]

