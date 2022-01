Dick Annegarn en concert Saint-Macaire, 11 février 2022, Saint-Macaire.

Dick Annegarn en concert Saint-Macaire

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11 23:00:00

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire

13 13 EUR La Belle Alliance (Staccato x La Petite Populaire x La Belle Lurette) est fière de recevoir le grand DICK ANNEGARN !

Solaire et solo. C’est ainsi qu’on pourrait décrire ce dix-huitième album studio de notre insolite et salutaire néerlandais franco-fou chantant. Dick Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil. Tout nu, tout cru, tout beau.

Söl, donc, c’est le titre, avec tréma mais sans trémolo, renoue superbement avec la veine blues-folk loufoque que Dick le troubadour réinvente à sa manière depuis plus de quatre décennies.

Réservations conseillées, places limitées !

La Belle Alliance (Staccato x La Petite Populaire x La Belle Lurette) est fière de recevoir le grand DICK ANNEGARN !

Solaire et solo. C’est ainsi qu’on pourrait décrire ce dix-huitième album studio de notre insolite et salutaire néerlandais franco-fou chantant. Dick Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil. Tout nu, tout cru, tout beau.

Söl, donc, c’est le titre, avec tréma mais sans trémolo, renoue superbement avec la veine blues-folk loufoque que Dick le troubadour réinvente à sa manière depuis plus de quatre décennies.

Réservations conseillées, places limitées !

+33 5 53 83 05 02

La Belle Alliance (Staccato x La Petite Populaire x La Belle Lurette) est fière de recevoir le grand DICK ANNEGARN !

Solaire et solo. C’est ainsi qu’on pourrait décrire ce dix-huitième album studio de notre insolite et salutaire néerlandais franco-fou chantant. Dick Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil. Tout nu, tout cru, tout beau.

Söl, donc, c’est le titre, avec tréma mais sans trémolo, renoue superbement avec la veine blues-folk loufoque que Dick le troubadour réinvente à sa manière depuis plus de quatre décennies.

Réservations conseillées, places limitées !

La Belle Alliance

Saint-Macaire

dernière mise à jour : 2022-01-20 par