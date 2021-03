Dick Annegarn, 15 avril 2021-15 avril 2021, Arles.

Dick Annegarn 2021-04-15 21:00:00 21:00:00 – 2021-04-15 Place Nina Berberova Chapelle St Martin du Méjan

Arles Bouches-du-Rhône

Dick Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil. Solitaire et ensoleillé, les pieds au sol et la tête dans les nuages, telle est la clé de Söl, son dernier album. L’insolite et salutaire néerlandais franco-fou chantant croque avec gourmandise mots et mélodies, et nous livre un folk-blues intime et mélancolique.

Le Festival « Les Suds à Arles » prend ses quartiers d’hiver. Déclinaison de la version estivale, le festival investit le Pays d’Arles pour une semaine de programmation musicale exigeante et variée

ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20

Le Festival « Les Suds à Arles » prend ses quartiers d’hiver. Déclinaison de la version estivale, le festival investit le Pays d’Arles pour une semaine de programmation musicale exigeante et variée

Dick Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil. Solitaire et ensoleillé, les pieds au sol et la tête dans les nuages, telle est la clé de Söl, son dernier album. L’insolite et salutaire néerlandais franco-fou chantant croque avec gourmandise mots et mélodies, et nous livre un folk-blues intime et mélancolique.