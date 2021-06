D’ici et d’ailleurs : les rendez-vous citoyens solidaires 38 Rue du Breil salle festive, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nantes.

D’ici et d’ailleurs : les rendez-vous citoyens solidaires

38 Rue du Breil salle festive, le samedi 3 juillet à 15:00

Gratuit et ouverts à tous et toutes, ces temps de rencontre basés sur le partage autour d’un projet, d’une expérience associative ou individuelle sur la solidarité internationale seront initiés plusieurs fois par an à partir de 2021. En s’appuyant sur des associations d’éducation populaire présentes dans les 11 quartiers de Nantes, les Cafés Citoyens Solidaires adoptent volontairement un format dynamique, avec des lieux et des thématiques choisis en fonction de l’actualité et du souhait des participants. Le premier Café Citoyen Solidaire est porté conjointement par la Ville de Nantes et l’association d’Éducation Populaire et Mouvement d’Éducation Nouvelle Les CEMEA, en partenariat avec les associations ACCOORD, Pépinière Jeunesse Horizon et Parcours le Monde.

Gratuit et ouvert à tous

Au programme : projection de film, témoignages, concert, temps convivial

38 Rue du Breil salle festive 38 rue du Breil 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T19:00:00