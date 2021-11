D’ici et d’ailleurs – Gabriel Osson Centre culturel canadien, 3 décembre 2021, Paris.

D’ici et d’ailleurs – Gabriel Osson

Centre culturel canadien, le vendredi 3 décembre à 20:00

Le poète, écrivain et peintre franco-ontarien d’origine haïtienne Gabriel Osson vient présenter au Centre culturel canadien la performance poétique _D’ici et d’ailleurs,_ un spectacle à la fois musical, visuel et littéraire. Familier avec la magie des mots et des images, Gabriel Osson exprime son attachement à Haïti, son pays d’origine. Il y met en scène les femmes, les hommes, les enfants et les couleurs. Cette vie grouillante qui surpasse les catastrophes naturelles ou politiques, les odeurs, les sons, la beauté et la violence de son île dans un parcours rythmé par les mots et la musique pour chanter la nostalgie des racines et l’affirmation de soi. Sur scène, il est accompagné au piano et à la guitare par Dieufaite Charles aka Jahfaa, compositeur et interprète originaire d’Haïti; aux percussions par Claude Saturné, compositeur et interprète de musique traditionnelle haïtienne et au saxophone par Frédéric Osson. _D’ici et d’ailleurs_ est un recueil de poèmes publié aux Éditions Terre d’Accueil et un album. Gabriel Osson est poète, romancier et artiste-peintre franco-ontarien. Né à Port-au-Prince (Haïti), il vit à Toronto ( Canada). Très impliqué dans la francophonie torontoise, il se consacre à plein temps à l’écriture en donnant notamment des conférences et des ateliers d’écriture. Souhaitant se mettre au service des enfants de son pays d’origine, il préside par ailleurs l’Association Haïti Futur-Canada visant à soutenir des écoles rurales d’Haïti.

entrée gratuite sur réservation

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



