Dibenn Sizhun – Week-end breton Treffiagat, 7 mai 2022, Treffiagat.

Dibenn Sizhun – Week-end breton Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

2022-05-07 – 2022-05-08 Salle Croas Malo 2 rue des écoles

Treffiagat Finistère Treffiagat

Programme :

Samedi à 21h : Fest-Noz avec Ruz Reor, Eric & Thomas Ollu et la Kevrenn Lehan, Jean-Claude Blanc

Dimanche à 14h30 : Spectacle d’histoires et chansons en breton et en français : Yann Bijer, Katel Rusaliou, Marie-Aline Lagadic et Klervi Rivière…

claudie.roue@wanadoo.fr +33 6 21 85 34 67

Programme :

Samedi à 21h : Fest-Noz avec Ruz Reor, Eric & Thomas Ollu et la Kevrenn Lehan, Jean-Claude Blanc

Dimanche à 14h30 : Spectacle d’histoires et chansons en breton et en français : Yann Bijer, Katel Rusaliou, Marie-Aline Lagadic et Klervi Rivière…

Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

dernière mise à jour : 2022-04-11 par