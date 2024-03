Diasporas, diplomatie des villes : défis et opportunités Théâtre de la Ville Paris, lundi 18 mars 2024.

Le lundi 18 mars 2024

de 09h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Chacun chacune peut s’inscrire via le lien ci-dessous :

Conférence du 18 Mars « Diasporas, diplomatie des villes : Défis et Opportunités » au Théâtre de la Ville de 9H00 à 17H20.

Venez participer à cette journée organisée par Arnaud Ngatcha,

adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’Europe, des relations

internationales et de la francophonie, en collaboration avec l’Association Internationale des Maires Francophones et le

Théâtre de la Ville – Sarah-Bernhardt qui se déroulera le 18 mars prochain autour de 4

tables rondes. Elles aborderont tout à la fois « Les diasporas au cœur du dialogue

des cultures et des mémoires », ainsi que les « Coopérations décentralisées :

Réseaux de villes et diasporas » pour les tables rondes de la matinée.

L’après-midi sera l’occasion d’un échange sur « Les diasporas comme moteur de

l’économie » tandis que la table-ronde finale ouvrira le débat sur « Comment

les diasporas ouvrent une nouvelle page de la diplomatie ».

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004

Contact : https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets?offre=mihuheha https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets?offre=mihuheha

libre de droit