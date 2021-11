DIAPORAMA “VOYAGES & DÉCOUVERTES” Le Mans, 22 novembre 2021, Le Mans.

DIAPORAMA “VOYAGES & DÉCOUVERTES” Maison pour tous Jean Moulin 23, rue Robert-Collet Le Mans

2021-11-22 14:30:00 – 2021-11-26 Maison pour tous Jean Moulin 23, rue Robert-Collet

Le Mans Sarthe

En 1998, Réné Gaignon, un habitant des quartiers sud du Mans, ayant la passion du voyage et de la photo, eu l’idée de faire partager ses récits de voyages avec les habitants de son quartier puis de la ville. Depuis l’opération “voyages & découvertes” continue à la Maison pour Tous Jean-Moulin proposée par des bénévoles passionnés par les voyages, la photographie et la vidéo.

Tous les jours à 14h30 + deux séances en soirée : le mardi à 18h30 et le vendredi à 20h30.

Diaporama “Voyages & Découvertes”

+33 2 43 47 48 64

En 1998, Réné Gaignon, un habitant des quartiers sud du Mans, ayant la passion du voyage et de la photo, eu l’idée de faire partager ses récits de voyages avec les habitants de son quartier puis de la ville. Depuis l’opération “voyages & découvertes” continue à la Maison pour Tous Jean-Moulin proposée par des bénévoles passionnés par les voyages, la photographie et la vidéo.

Tous les jours à 14h30 + deux séances en soirée : le mardi à 18h30 et le vendredi à 20h30.

Maison pour tous Jean Moulin 23, rue Robert-Collet Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-08 par