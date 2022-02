DIAPORAMA SUR LA NATURE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

DIAPORAMA SUR LA NATURE Musée Pierre Noël – salle Cholé 13 place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges

2022-03-04 20:30:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Comme chaque année, les Amis de la Nature de St-Dié proposent une projection publique sur la nature. Cette année le thème est «La beauté du vivant». André Antoine présentera une série de diaporamas relatifs à la beauté sauvage des Vosges.

La nature nous offre sa beauté, ses chants, ses rythmes, ses lumières, sa leçon de vie …Ce qui nous entoure et qui nous semble familier à la capacité de nous étonner. Quelque soit le lieu, il faut prendre le temps de regarder, d’écouter, de ressentir la nature. On peut aller très loin pour la découvrir, mais aussi se contenter d’explorer sa région et de découvrir des lieux qui font écho à sa propre sensibilité. Montrée à travers l’objectif du photographe naturaliste, cette nature nous apparait sous un aspect poétique qui nous incite à regarder notre environnement ordinaire et à découvrir de l’intérêt pour les choses simples. +33 6 02 62 08 74 Les Amis de la Nature

