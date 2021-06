BilhacBilhac Bilhac Bilhac Bilhac, Corrèze Diaporama Patrimoine & Nature Bilhac Bilhac BilhacBilhac Catégories d’évènement: Bilhac

Corrèze

Diaporama Patrimoine & Nature Bilhac Bilhac, 11 juin 2021-11 juin 2021, BilhacBilhac. Diaporama Patrimoine & Nature 2021-06-11 19:30:00 19:30:00 – 2021-06-11

Bilhac Corrèze Bilhac Bilhac 19h30 : Buvette – Restauration

20h30: Diaporama L’Association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un diaporama avec des photos mettant en valeur le patrimoine et la nature, par le photographe Jean Cancès.

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée. pac.bilhac@gmail.com L’Association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un diaporama avec des photos mettant en valeur le patrimoine et la nature, par le photographe Jean Cancès.

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée. 19h30 : Buvette – Restauration

20h30: Diaporama

Détails Catégories d’évènement: Bilhac, Corrèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Bilhac Bilhac Adresse Ville BilhacBilhac lieuville 44.9447#1.77419