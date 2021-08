Jouques Village de Jouques Bouches-du-Rhône, Jouques Diaporama : Mutations d’un village Village de Jouques Jouques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jouques fait partie de ces villages qui ont attiré dès le début les photographes par la beauté de ses rues et édifices. Les cartes postales réalisées ont été nombreuses et les gens se prenaient en photo avec plaisir. Ce fonds d’images exceptionnellement fourni permet maintenant d’observer l’évolution du village dans le temps. Un diaporama d’une quinzaine de minutes présentant des vues passées et actuelles sera présenté et permettra de discuter ensemble de ces mutations.

Le samedi et le dimanche l’événement aura lieu salle du Réal, place des Anciens Combattants

Mutations d’un village : l’espace urbain de Jouques au cours du temps Village de Jouques Carrefour de la D11, de la D 61 et de la D 561 13490 Jouques Jouques Bouches-du-Rhone

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00

