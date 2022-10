DIAPORAMA-LECTURE « FONTENAY DE L’ENFANCE DE MICHEL RAGON » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

2022-11-09

9 Rue Georges Clemenceau Salle d'honneur de la mairie Fontenay-le-Comte Vende

2022-11-09 – 2022-11-09

Salle d’honneur de la mairie 9 Rue Georges Clemenceau

Fontenay-le-Comte

Vende En cette fin d’année 2022, nous vous proposons une approche de son œuvre littéraire au travers des lectures et d’un diaporama de photos de l’époque ; une invitation à visiter Fontenay tel que l’enfant Michel Ragon l’a vécu, dans son quartier du Pont-des Sardines, avec son environnement et celui des fontenaisiens du début du 20e siècle. Pour rappel, le cycle vendéen de Michel Ragon : Les Mouchoirs rouges de Cholet, La Louve de Mervent, Le cocher du Boiroux et La ferme d’en haut … et ses œuvres toutes aussi magistrales La mémoire des vaincus, Le Marin des Sables, Un amour de Jeanne, Georges et Louise … promettent au lecteur de nouvelles passions, émotions et découvertes. 2024 sera l’année de commémoration du centenaire de Michel Ragon (1924-2021). Gratuit, sans réservation. Séance organisée par Fontenay ville d’art et d’histoire, en collaboration avec le photographe Thierry Delmarre et Anna Thébaudeau (lectrice passionnée de Michel Ragon). Grand écrivain, critique d’art, historien de l’architecture, Michel Ragon revient sur sa jeunesse dans les œuvres de son enfance : L’Accent de ma mère, Ma sœur aux yeux d’Asie, Un rossignol chantait, Enfances vendéennes. +33 2 51 69 44 99 Salle d’honneur de la mairie 9 Rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte

+33 2 51 69 44 99

