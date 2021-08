Plobsheim École du château Bas-Rhin, Plobsheim Diaporama et exposition sur le thème du messti de Plobsheim École du château Plobsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### L’association « Le Giessen » organise une exposition et la projection d’un diaporama sur le thème du messti de Plobsheim. L’ancienne école du Château accueillera l’association « Le Giessen »pour une exposition ainsi qu’un diaporama sur le thème du messti de Plobsheim des années 1930 à 2008. Cette ancienne fête traditionnelle villageoise, aujourd’hui disparue à Plobsheim, a fait l’objet de nombreuses photographies.

Gratuit. Entrée libre.

