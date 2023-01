Diaporama commenté à la recherche de la banquise voyage au Nord du Spitzberg Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges Lioux-les-MongesLioux-les-Monges Catégories d’Évènement: Creuse

SAMEDI 28 JANVIER 2023 – 20h

La Grange – Lioux-les-Monges

A la recherche de la banquise voyage au Nord du Spitzberg par Christiane RABASSE

Entrée libre

Renseignements : vivalioux@orange.fr

