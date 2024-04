Diaporama « Chaos machine » d’Emmanuelle Pireyre IMEC Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, jeudi 20 juin 2024.

Diaporama « Chaos machine » d’Emmanuelle Pireyre IMEC Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

On est là pour transformer. Écrire n’est pas évaporé, plutôt un remaniement, une construction physique qui s’élève et tient dans l’équilibre de l’air. On regarde d’en bas, au sommet, quelqu’un fait signe, on prend des photos. On a un sac de sport plein d’outils, pointes de précision, ponceuses ultra douces, colles invisibles, mais aussi dans le double-fond, il faut bien le dire, quelques sacrées tronçonneuses.

Des écrivains s’appuient sur les images de leur choix pour parler de leur travail.

Entrée libre, pensez à réserver par mail.

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après les rencontres.

La librairie Eureka street est partenaire des rencontres littéraires de l’Imec.

Pensez-y ! Les bus 20 et 21 desservent l’arrêt Ardenne. Twisto est partenaire de la programmation culturelle de l’Imec : une navette gratuite est proposée à 22 h pour rejoindre le centre-ville de Caen les soirs de rencontre.

On est là pour transformer. Écrire n’est pas évaporé, plutôt un remaniement, une construction physique qui s’élève et tient dans l’équilibre de l’air. On regarde d’en bas, au sommet, quelqu’un fait signe, on prend des photos. On a un sac de sport plein d’outils, pointes de précision, ponceuses ultra douces, colles invisibles, mais aussi dans le double-fond, il faut bien le dire, quelques sacrées tronçonneuses.

Des écrivains s’appuient sur les images de leur choix pour parler de leur travail.

Entrée libre, pensez à réserver par mail.

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après les rencontres.

La librairie Eureka street est partenaire des rencontres littéraires de l’Imec.

Pensez-y ! Les bus 20 et 21 desservent l’arrêt Ardenne. Twisto est partenaire de la programmation culturelle de l’Imec : une navette gratuite est proposée à 22 h pour rejoindre le centre-ville de Caen les soirs de rencontre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 20:00:00

fin : 2024-06-20 22:00:00

IMEC Abbaye d’Ardenne

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie reservations@imec-archives.com

L’événement Diaporama « Chaos machine » d’Emmanuelle Pireyre Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Caen la Mer