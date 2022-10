DIAPORAMA – 1944 ET RECONSTRUCTIONS, 21 octobre 2022, .

DIAPORAMA – 1944 ET RECONSTRUCTIONS



2022-10-21 – 2022-10-21

Dans le cadre du salon de la généalogie et du patrimoine, un diaporama de Maryline Batot et Claude Janel.

Le diaporama commence par un rappel des motifs de morosité des gens de Saint-Léonard en novembre 44 : rationnement, STO… Mais aussi une actualité locale oppressante :

Les déportations de jeunes de Mandray (en fait à Buchenwald et au Struthof en 43) ou de Germaine et Jean Sonrel de Fraize (1er juin 1942) ; l’affaire du commissariat de Saint-Dié et les exécutions de jeunes gens ; la bataille aérienne du 11 mai 44 dans le ciel de Saint-Léonard ; le drame du maquis de Corcieux et son épisode à Saint-Léonard ; la bataille de Fouchifol ; les échos des maquis du Donon, de Lordon, de Steige ou du Haut-Jacques ; les attaques de deux trains autour de Saint-Léonard en septembre 44 ; le mitraillage de camions remplis de l’argent de la banque de France au cimetière de Saint-Léonard le 10 octobre. On écoute Radio-Londres : l’avance des Alliés est aussi réjouissante qu’inquiétante… On redoute les derniers moments d’occupation.

Le diaporama privilégie la suite :

-8 novembre 44 : après les réquisitions du bétail et des hommes aux tranchées, les Allemands organisent la déportation des hommes vers l’Allemagne.

-9 novembre, l’évacuation des femmes, enfants et vieillards suit. Les évacués de Mandray traversent Saint-Léonard en constatant les destructions commencées : c’est la “Terre brulée“.

-23 novembre, Saint-Léonard est libéré. Les Américains filment la traversée du village.

-Puis c’est le retour et l’hiver dans les ruines et malgré les mines.

-1945, les premières baraques vont abriter les familles ; et un plan cohérent de reconstruction va redessiner le village.

dernière mise à jour : 2022-10-08 par