Diapo conférence Chili – le sens du tourisme indigène par Pascale Taccoen

Le marché de la Seiche, le mercredi 16 mars à 19:00

Diapo conférence par Pascale Taccoen à la Seiche ———————————————— ### _Peuples autochtones du Chili et le sens du tourisme indigène_ ### _Embarquez pour un voyage en Terre Mapuche, une immersion au coeur des peuples originaires du Chili et découvrez l’enjeu du Tourisme Indigène._ ### _Dans notre monde en mutation, le tourisme indigène, pourrait-il être une alternative au tourisme traditionnel ? Responsable et solidaire bien sûr, celui – ci est un tourisme utile, aux bénéfices mutuels. Le partage de culture apporte au visiteur mais aussi à l’hôte qui nous accueille dans son monde._ Pascale Taccoen ### Restauration et bars à disposition. ### Infos, billetterie et réservation : [weezevent.com/chili](https://my.weezevent.com/chili)

Entrée 12€, parking gratuit

Le marché de la Seiche 35 route Piron, 74320 Sevrier Sevrier Haute-Savoie



