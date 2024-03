Diapason Latté Marseille 2e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Eduardo Vals & friends ils font la musique au Diapason Latino-américain. Ces Cuatro musiciens vénézuéliens, spécialistes de la musique festive, de la musique qui chante et de la joie qui vibre partout au Venezuela… dans chaque rue, dans chaque petite ville, à chaque fête de famille… le grupo Diapason nous apporte un répertoire à quatre voix avec el cuatro vénézuelien, la bandola « llanera », la guitare espagnole, le hautbois classique et les percussions afro-Latino-américaine un répertoire déjà perdu dans le temps d’une autre époque mais ramené pour ce groupe le Diapason un chant juste et joyeux ! 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

