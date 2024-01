CROQUE-MONSIEUR DIANETUM Anet, vendredi 15 mars 2024.

CROQUE – MONSIEURVendredi 15 mars 2024 à 20h30Après la grande Jacqueline Maillant, anetaise d’adoption dont l’année 2023 marque le centenaire de sa naissance, c’est au tour de Marguerite-Marie Lozac’h de nous interpréter ce grand classique du théâtre de boulevard de Marcel Mithois. Rythme et humour sont au rendez-vous. Dans le Paris des années 60, Coco Baisos se retrouve veuve et désargentée pour la cinquième fois, son mari, un riche péruvien, ayant préféré se suicider plutôt que d’affronter sa ruine subite. Ne se laissant pas abattre, Coco, femme de tête irrésistiblement gaie et fantasque, choisit de dissimuler sa double infortune pour mieux trouver un nouveau parti qui lui assure une existence confortable. Celle qui a toujours décidé de son destin à travers les hommes de sa vie enchaîne alors les rendez-vous galants, auprès de riches messieurs… Mais l’amour n’ayant pas forcément le visage de l’argent, l’éternelle séductrice, se laissera surprendre par les élans de son cœur…

Tarif : 17.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

DIANETUM CHEMIN DES CORDELIERS 28260 Anet 28