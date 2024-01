AVE CESAR DIANETUM Anet, 23 février 2024, Anet.

AVE CESARVendredi 23 février 2024 à 20h30Didier et Corinne ont fêté leurs 25 ans de mariage il y a peu. Corinne a réservé un week-end pour deux dans un hôtel branché. Elle a voulu cette parenthèse pour qu’ils puissent se retrouver, loin du quotidien et des enfants. Corinne a peur de la routine, peur de ne plus être aimée et désirée.Didier, lui, n’aime pas les questionnements, il croit au couple, au quotidien et à la pérennité du choix fait il y a 25 ans. Nous allons vivre ce week-end avec eux, entre pleurs et fou-rires, confessions intimes, danses endiablées, tendresse et colère, room service défaillant, décryptage d’un exemplaire de « Le sexe pour les nuls », souvenirs, bilan et projets… Attention, « Ave César ! » n’est pas une comédie romantique ordinaire, vous ne saurez peut-être pas, après quatre-vingt-dix minutes qui vient de Mars et qui vient de Vénus, mais le miroir qui vous est tendu vous offrira une soirée d’éclats de rires et d’émotions.

Tarif : 22.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30

DIANETUM CHEMIN DES CORDELIERS 28260 Anet 28