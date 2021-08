Diane Tell en concert Lesneven, 17 octobre 2021, Lesneven.

Diane Tell en concert 2021-10-17 16:00:00 – 2021-10-17 17:30:00

Lesneven Finistère Lesneven

Née à Québec, un 24 décembre, Diane Tell est comme un cadeau de Noël à la chanson francophone. Sa chanson phare, Si j’étais un homme, est intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2017. Dans la trajectoire lumineuse de son talent, on retrouve une douzaine d’albums de chansons originales, un album d’adaptations inédites par Boris Vian de grands standards de jazz, et une vaste quantité de participations et de collaborations, dont La légende de Jimmy de Michel Berger et Luc Plamondon en 1990. Après huit ans d’absence, elle revient à l’avant-plan avec son tout nouvel album Haïku. Sur les douze titres d’Haïku, Diane Tell et Fred Fortin ont mélangé leurs univers respectifs. On retrouve la voix toujours vibrante de la chanteuse, mais elle se drape de musiques syncopées, entre le blues, le jazz, la bossa nova et le rock. « Diane Tell n’aime rien tant que se présenter face au public, armée de ses guitares, pour des concerts intimistes au swing délicat. » – Télérama. « Entre reprises, classiques de son répertoire, les nouvelles créations et les confidences, Diane Tell a enchanté le public » – Le Télégramme

Billets en vente à Tourisme Côte des Légendes / accueil de Lesneven dès septembre.

president@cfacl.fr +33 2 29 61 13 60

