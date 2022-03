Diane Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Loiret

Diane Café 2 la Mairie,Lailly en Val, 26 mars 2022, Lailly-en-Val. Diane

Café 2 la Mairie, Lailly en Val, le samedi 26 mars à 19:00

Diane Découverte en 2020 avec son premier album _Billets doux_, Diane propose des chansons en français au clavier, où viennent parfois s’immiscer quelques sonorités électroniques. —————— Concert proposé par les Tauliers.

gratuit (on fait passer le chapeau !)

Chanson française Café 2 la Mairie,Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:00:00 2022-03-26T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lailly-en-Val, Loiret Autres Lieu Café 2 la Mairie,Lailly en Val Adresse 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Ville Lailly-en-Val lieuville Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Departement Loiret

Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lailly-en-val/

Diane Café 2 la Mairie,Lailly en Val 2022-03-26 was last modified: by Diane Café 2 la Mairie,Lailly en Val Café 2 la Mairie,Lailly en Val 26 mars 2022 Café 2 la mairie Lailly-en-Val Lailly-en-Val Lailly-en-Val

Lailly-en-Val Loiret