Diana Kelly + Maddy Street + Lagrace L’Alimentation Générale, 9 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 20h00 à 23h00

payant

Concerts de Pop Alternatifs 100% Meufs/Queer

Lagrace est une artiste, auteur interprète et compositrice Franco-Congolaise. Son art est versatile et oscille entre RnB, Soul et Rap. Lauréate de la Grande Party édition 2020, Lagrace prépare son premier projet qui met honneur à ses origines congolaises.

Maddy Street c’est la plus britannique des françaises. Du haut de ses 23ans, la jeune chanteuse et vidéaste vous entraine dans un univers infiniment Queer et Pop.

Entre légèreté pétillante et gravité poétique ses sons mélangent le français et l’anglais, le romantique et l’engagé, le sombre et le coloré.

Diana Kelly est une artiste afro pop. D’origine capverdienne, elle est née et a grandi en banlieue parisienne, dans le Val d’Oise. Passionnée par les arts de la scène et plus particulièrement par la musique depuis son plus jeune âge, elle a commencé à prendre des cours de chant à l’âge de 13 ans. Elle a également exercé la danse et l’acting dans une école de comédie musicale parisienne.

Dans ses chansons, elle aborde les thèmes de l’amour et de la séduction et affirme avec audace une féminité forte et sensuelle. Ses influences principales sont Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, Stromae, Kali Uchis, SZA, Tiwa Savage, Tems…

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-09#.Yj3ZDyHJ–k https://www.facebook.com/events/284351723828184/

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-09T20:00:00+01:00_2022-04-09T23:00:00+01:00