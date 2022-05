Diana Brennan “Après le feu” (textile) – Un été ornais contemporain Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Diana Brennan “Après le feu” (textile) – Un été ornais contemporain Sées, 4 juin 2022, Sées. Diana Brennan “Après le feu” (textile) – Un été ornais contemporain Place des Halles Espace culturel des Halles Sées

2022-06-04 – 2022-07-30 Place des Halles Espace culturel des Halles

Sées Orne Sées Diana Brennan, artiste d’origine australienne, sculpte des robes monumentales comme autant d’effigies de l’histoire. Elle travaille la maille en l’associant à d’anciennes parures auxquelles elle redonne vie. Elle est particulièrement sensible aux effets naturels de la lumière sur les textiles, exploitant tout au long de ses créations les métamorphoses, tensions, relâchements, ondulations ou étirements qui sont inhérentes à la maille et les mélanges de fils de cuivre, d’inox ou de nylon. Au-delà des créations que nous lui connaissons, son travail permettra de découvrir sa sensibilité face aux conséquences des incendies qui ont ravagés une partie de l’Australie. Visite libre les mardis, jeudis, vendredis de 15h à 18h, mercredis de 10h à 18h et samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h Diana Brennan, artiste d’origine australienne, sculpte des robes monumentales comme autant d’effigies de l’histoire. Elle travaille la maille en l’associant à d’anciennes parures auxquelles elle redonne vie. Elle est particulièrement sensible aux… Diana Brennan, artiste d’origine australienne, sculpte des robes monumentales comme autant d’effigies de l’histoire. Elle travaille la maille en l’associant à d’anciennes parures auxquelles elle redonne vie. Elle est particulièrement sensible aux effets naturels de la lumière sur les textiles, exploitant tout au long de ses créations les métamorphoses, tensions, relâchements, ondulations ou étirements qui sont inhérentes à la maille et les mélanges de fils de cuivre, d’inox ou de nylon. Au-delà des créations que nous lui connaissons, son travail permettra de découvrir sa sensibilité face aux conséquences des incendies qui ont ravagés une partie de l’Australie. Visite libre les mardis, jeudis, vendredis de 15h à 18h, mercredis de 10h à 18h et samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h Place des Halles Espace culturel des Halles Sées

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sées Autres Lieu Sées Adresse Place des Halles Espace culturel des Halles Ville Sées lieuville Place des Halles Espace culturel des Halles Sées Departement Orne

Sées Sées Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sees/

Diana Brennan “Après le feu” (textile) – Un été ornais contemporain Sées 2022-06-04 was last modified: by Diana Brennan “Après le feu” (textile) – Un été ornais contemporain Sées Sées 4 juin 2022 Orne Sées

Sées Orne